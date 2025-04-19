MAÇ SONUCU: Real Madrid: 93 - Bayern Münih: 71
THY EuroLeague play-in son maçında Real Madrid, sahasında Bayern Münih'i 93-71 mağlup etti ve play-off biletini aldı. İspanyol ekibi, play-off turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşılaşacak.
Giriş: 19.04.2025 - 00:42 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:42
Basketbolda THY Avrupa Ligi play-in son maçında Real Madrid, konuk ettiği Bayern Münih'i 93-71 yenerek play-off biletini alan son takım oldu.
İspanyol ekibi, play-off'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.
İki Türk ekibinin de mücadele edeceği play-off eşleşmeleri şöyle:
Olympiakos-Real Madrid
Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol
Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes
Monaco-Barcelona
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