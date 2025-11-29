MAÇ SONUCU: Sakaryaspor: 1 - Ümraniyespor: 1
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki Sakaryaspor sahasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin, Mirza Cihan (Dk. 46 Burak Çoban), Burak Altıparmak (Dk. 72 Mete Kaan Demir), Vukovic, Eren Erdoğan (Dk. 46 Zwolinski), Kakuta (Dk. 90+4 Akuazaoku), Ben Yedder (Dk. 56 Alaaddin Okumuş)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 74 Fatih Karasu), Burak Öksüz, Serkan Göksu, Hoti (Dk. 46 Bardhi), Glumac, Djokanovic, Talha Bartu Özdemir (Dk. 88 Yusuf Deniz Şaş), Batuhan Çelik, Barış Ekincier (Dk. 64 Benny), Atalay Babacan (Dk. 88 Kubilay Aktaş)
Goller: Dk. 13 Barış Ekincier (Penaltıdan) (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 83 Zwolinski (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 53 Caner Erkin (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Salih Dursun, Dk. 68 Vukovic, Dk. 89 Serkan Yavuz (Sakaryaspor), Dk.18 Hoti, Dk. 59 Barış Ekincier, Dk. 70 Djokanovic, Dk. 88 Fatih Karasu (Eminevim Ümraniyespor)