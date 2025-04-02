Macaristan'a "ülkeye girerse Netanyahu'yu tutukla" çağrısı

New York merkezli HRW'den yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu hakkında Kasım 2024'te çıkardığı tutuklama emrine atıfta bulunuldu.

Açıklamada, Macaristan'a, Netanyahu'nun ülkeye girmesi halinde kendisinin tutuklanması çağrısı yapılarak, "Macaristan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini engellemeli veya ülkeye girerse onu tutuklamalıdır." ifadesi kullanıldı.

"UCM üyesi olan" Macaristan'ın topraklarına giren şüphelilerin tutuklanması ve teslim edilmesinde "işbirliği yapmakla yükümlü" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Kendi polis gücü olmayan UCM, tutuklamalarda devletlere güvenmekte." denildi.

Kasım 2024'te tutuklama emirleri çıkarılması sonrası Macar lider Viktor Orban, Netanyahu'yu davet edeceğini ve "eğer gelirse emrin Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini" söylemişti.

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Orban'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Macaristan Başbakanı Orban'ın daveti üzerine 2-6 Nisan'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği aktarılmıştı.

UCM'YE TARAF ÜLKELER TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜ

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.