Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macaristan'a "ülkeye girerse Netanyahu'yu tutukla" çağrısı | Dış Haberler

        Macaristan'a "ülkeye girerse Netanyahu'yu tutukla" çağrısı

        İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), hafta içinde Macaristan'ı ziyaret etmesi beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ülkede tutuklanmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        New York merkezli HRW'den yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu hakkında Kasım 2024'te çıkardığı tutuklama emrine atıfta bulunuldu.

        Açıklamada, Macaristan'a, Netanyahu'nun ülkeye girmesi halinde kendisinin tutuklanması çağrısı yapılarak, "Macaristan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini engellemeli veya ülkeye girerse onu tutuklamalıdır." ifadesi kullanıldı.

        "UCM üyesi olan" Macaristan'ın topraklarına giren şüphelilerin tutuklanması ve teslim edilmesinde "işbirliği yapmakla yükümlü" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Kendi polis gücü olmayan UCM, tutuklamalarda devletlere güvenmekte." denildi.

        Kasım 2024'te tutuklama emirleri çıkarılması sonrası Macar lider Viktor Orban, Netanyahu'yu davet edeceğini ve "eğer gelirse emrin Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini" söylemişti.

        REKLAM

        Orban'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Macaristan Başbakanı Orban'ın daveti üzerine 2-6 Nisan'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği aktarılmıştı.

        UCM'YE TARAF ÜLKELER TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜ

        UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

        UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

        Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.

        Netanyahu ve Gallant'ın da Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, ve İngiltere, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin tamamına yakını ve Afrika ülkelerinin çoğunluğu dahil UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        2025'in milyarder ünlüleri
        2025'in milyarder ünlüleri
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!