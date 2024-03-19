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        Haberler Spor Futbol Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, Süper Lig'e verilen aranın ardından, EURO 2024 grup maçları öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Ay-yıldızlılar özel maçlar kapsamında, Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" sorusu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Macaristan - Türkiye maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 00:47 Güncelleme: 19.03.2024 - 00:47
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        1

        Macaristan - Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella, zorlu maçlar öncesinde Milli Takım kamp kadrosunu açıkladı. Macaristan ve Türkiye arasında oynanacak özel maçta, Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer gibi isimler şans verilmesi durumunda ilk kez milli takım forması giyme heyecanı yaşayacak. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

        Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 22 Mart 2024 Cuma günü 22.45'te oynanacak.

        3

        MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        EURO 2024 maçları TRT1'den aktarılıyor. Ancak hazırlık maçları konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi.

        4

        A MİLLİ TAKIM KADROSU

        KALECİLER:

        Mert Günok

        Muhammed Şengezer

        Okan Kocuk

        Uğurcan Çakır

        ORTA SAHA:

        Hakan Çalhanoğlu

        İsmail Yüksek

        Kaan Ayhan

        Orkun Kökcü

        Salih Özcan

        5

        DEFANS:

        Mert Müldür

        Zeki Çelik

        Ahmetcan Kaplan

        Merih Demiral

        Ozan Kabak

        Samet Akaydin

        Cenk Özkacar

        Ferdi Kadıoğlu

        6

        FORVET

        Cengiz Ünder

        İrfan Can Kahveci

        Yunus Akgün

        Barış Alper Yılmaz

        Kerem Aktürkoğlu

        Semih Kılıçsoy

        Abdülkadir Ömür

        Arda Güler

        Can Uzun

        Enes Ünal

        Kenan Yıldız

        Yusuf Yazıcı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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