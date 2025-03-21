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        Haberler Bilgi Spor Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

        Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımı Macaristan'ın konuğu oluyor. Uluslar A Ligi'ne yükselmek mücadelesine veren 'Ay Yıldızlılar' İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanmıştı. İlk maçta cezası sebebiyle forma giyemeyen Arda Güler ve Merih Demiral şans verilmesi durumunda sahada olacak. Orkun Kökçü ise cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde, "Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Macaristan - Türkiye rövanş maçı tarihi ve saati...

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        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 23:48 Güncelleme: 21.03.2025 - 23:48
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        Macaristan - Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele öncesinde Macaristan - Türkiye rövanş karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek. Peki, "Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Macaristan - Türkiye maçı muhtemel 11'leri...

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        MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Macaristan - Türkiye maçı, 23 Mart Pazar günü 20.00’de başlayacak.

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        MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak

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        HEDEF A LİGİ

        Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

        Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

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        A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU

        A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil ettiği isimler şunlar:

        Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

        Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

        Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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