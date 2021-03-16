Basketbol THY Avrupa Ligi erteleme maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. Ligde çıkışını devam ettirmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...
MACCABI TEL AVIV ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES'İN 715. MAÇI
Anadolu Efes, Maccabi karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 715. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 714 karşılaşmada 406 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.
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