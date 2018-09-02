Türkiye'nin önde gelen spor salonu işletmecileri arasında yer alan Mars Sportif, MAC ve Macfit markaları altında iki farklı konseptte Türkiye'de operasyonlarını sürdürmektedir. Mars Sportif’in premium markası olan MAC, 3 farklı şehirde 5 spor salonu ile üyelerine hizmet vermektedir. MAC, en yeni teknolojileri kullanarak sporu günlük yaşam içinde daha etkin kılmak ve Türkiye’nin büyük şehirlerindeki tüm spor tutkunlarına ulaşmayı hedeflemektedir. 2012 yılından itibaren uygun fiyatlarla seçkin hizmet sunan yeni MACFit spor salonlarının İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana’da 21 spor salonu ve 70.000 üyesi bulunmaktadır.

MACFIT ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

MACFit spor salonları hem hafta içi sabah mesaiye saat 07:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 23:00'a kadar aralıksız çalışır. Hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri MACFit sabah 08:00'da açılır, akşam saat 21:00'da kapanır.

MACFit, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk 2 günü genel itibariyle kapalı, diğer günleri ise açıktır. MACFit ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde ise hizmet vermektedir.

MACFIT İLETİŞİM BİLGİLERİ

MACFit Genel Müdürlüğü, Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No:4/1 3434 Ortaköy - Beşiktaş - İstanbul adresinde bulunmaktadır. MACFit Genel Müdürlüğüne 0 212 258 07 99 telefon ya da 0 212 227 02 23 nolu faks numaraları ile ulaşabilirsiniz.

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