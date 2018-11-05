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Macron 'ateşkes günü turuna' başladı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği ve 7 gün sürecek Fransa turunu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile birlikte katıldığı barış konseriyle başlattı

05.11.2018 - 10:17 | Güncelleme: AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Strazburg'da bulunan Notre-Dame de Strasbourg Katedrali'nde Avusturyalı Şef Theodor Guschlbauer yönetiminde 80 müzisyenden oluşan Strazburg Senfoni Orkestrası'nın Avrupa Barışı ve Alsace ve Moselle bölgelerinin Fransa'ya geri dönüşü temalı konserini birlikte dinledi.

İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Macron'un 7 gün sürecek Fransa turunun başlangıç etkinliği olarak gösterilen konsere, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Guido Raimondi başta olmak üzere çok sayıda ülkenin temsilcisi ve üst düzey yetkililer katıldı.

Macron ve Steinmeier, konserden sonra Rohan Sarayı'nda basına kapalı akşam yemeğinde bir araya geldi.

'ATEŞKES GÜNÜ'NÜN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

1. Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Emmanuel Macron, Fransa'nın doğusu ve kuzeyini kapsayan 7 günlük bir tura çıkıyor. Strazburg'da başlayan tura Macron sırasıyla, Morhange, Pont-a-Mousson, Les Eparges, Verdun muharebe alanı, Reims, Charleville-Mezieres, Rozoy-sur-Serre, La Flamengrie, Maubeuge, Lens, Notre-Dame-de-Lorette, Albert, Peronne kentleri ve Compiegne kentinde ateşkesin imzalandığı alanı ziyaret ederek anma törenlerine katılacak.

1. Dünya Savaşı sırasında Almanlara karşı verilen mücadelede en ağır kayıpların verildiği veya büyük muharebelerin meydana geldiği noktaları kapsayan ve toplam 16 duraktan oluşan tur boyunca Macron'a bazı ülkelerin liderlerinin de eşlik edeceği belirtildi.

Bu çerçevede salı günü Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, cuma günü İngiltere Başbakanı Theresa May ve cumartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılacağı anma etkinlikleri düzenlenecek.

"Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü final etkinliği ise 80'in üzerinde ülkeden devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başkent Paris'te yapılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenler Paris'teki Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda başlayacak ve Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de liderlerin bir araya geleceği öğle yemeği ile devam edecek.

Törene katılan liderlerin ayrıca ilk kez yapılacak Paris Barış Forumu'na da katılacağı bilgisi verildi.

 

 

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