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Macron'dan Trump'a yanıt!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ve ülkesine yönelttiği eleştirilere ilişkin, "ABD bizim tarihi müttefikimiz ve öyle olmaya devam edecek ancak müttefik olmak, bağımlı olmak değildir. Onlara bağımlı olmamamız gerekiyor." dedi.

15.11.2018 - 09:12 | Güncelleme: AA

Macron, TF1 canlı yayın programına katılarak Trump'ın kendisine ve ülkesine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Avrupa ordusu kurma fikrine yönelik Trump'ın eleştirilerine cevap vermek istemediğini belirten Macron, "Trump, Amerika siyaseti yapıyor, bunu yapmasına izin veriyorum." diye konuştu.

Macron, Avrupa'nın egemenliğine inandığını söyleyerek "Bütün Fransızların güvenliğini ABD'nin eline bırakabilir miyim? Hayır. Benim görevim sizi korumaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni savunma bütçesi oluşturmaya karar verdiklerini belirten Macron, bunu Avrupa düzeyinde Avrupalı müttefikleriyle yapmak istediğini ifade ederek "Çoğu zaman yönümüzü ABD'ye çeviriyoruz. ABD bizim tarihi müttefikimiz ve öyle olmaya devam edecek ancak müttefik olmak, bağımlısı olmak değildir. Onlara bağımlı olmamamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

FRANSA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: BİRAZ NEZAKET BEKLİYORUZ

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ve Fransa ekonomisini hedef alan açıklamalarına ilişkin, "Paris saldırısının yıl dönümündeyiz. Trump’tan biraz nezaket bekliyoruz" dedi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ABD Başkanı Donald Trump’ın dün sosyal medya üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ve Fransa ekonomisini hedef alan ağır eleştirilerini değerlendirdi. Sözcü, Trump’ın açıklama yaptığı 13 Kasım’ın 2015 yılında gerçekleşen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırısının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak ABD Başkanı’ndan ‘nezaket’ beklediklerini aktardı. Açıklamasını Fransızca yapan Griveaux, Trump’tan nezaket bekledikleri kısmı İngilizce de tekrar ederek vurguda bulundu.

TRUMP: ABD GELMEDEN ÖNCE PARİS'TE ALMANCA ÖĞRENİYORDUNUZ

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Emmanuel Macron, Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için kendi ordusunu kurması gerektiğini savunuyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Avrupa'ya saldıran Almanya olmuştu. Fransa o zaman ne yapmıştı? ABD kurtarıcı olarak çıkagelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. Bedelini ya NATO'ya ödersiniz ya da ödemezsiniz!" ifadesini kullanmıştı.

Macron'un ülkesinde düşük halk desteği nedeniyle kamuoyunun dikkatini başka konulara kaydırmak üzere bu fikri ortaya attığını savunan Trump, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un "ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini" söylediğini belirterek bunu "çok aşağılayıcı" olarak nitelendirmişti.

Geçen hafta Paris'te Elysee Sarayı'nda Trump ile bir araya gelen Macron, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Avrupa güvenliğinin bugün sadece ABD tarafından güvence altına alınması adaletsiz." değerlendirmesinde bulunarak "tam da bu yüzden" daha fazla Avrupa kapasitesine ve daha fazla savunmaya ihtiyaç olduğuna yönelik inancını dile getirmişti.

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