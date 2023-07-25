Macron, Fransa'da gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle çıkan kaostan ders aldığını söyledi

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Macron, polis şiddetinin müsebbibi olarak sık sık eleştirilen ve 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan olayları daha da kızıştırdığı yorumları yapılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin için ise "Çok iyi bir iş çıkardı." ifadesini kullandı.