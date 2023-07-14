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        Macron, her türlü hegemonyadan muaf bir Hint-Pasifik bölgesi istiyor

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her türlü hegemonyadan uzak bir Hint-Pasifik bölgesi istediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:39
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        Macron, hegemonyasız Hint-Pasifik bölgesi istiyor
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        Macron, başkent Paris'te Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Elysee Sarayı'nda görüştü.

        Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Fransa ve Hindistan'ın stratejik ortaklıklarının 25. yılını kutladıklarını anımsattı.

        Macron, Hint birliklerinin Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlarla birlikte savaştığını anımsattı.

        Uluslararası krizlerle başa çıkabilmek için Fransa ve Hindistan'ın güven ilişkisini güçlendirmeye devam edeceğini belirten Macron, Hindistan ile birlikte kalıcı barışı aramayı sürdüreceklerini söyledi.

        Macron, "Birlikte aynı Hint-Pasifik vizyonunu savunuyoruz: Her türlü hegemonyadan uzak ve açık kalması gereken bir Hint-Pasifik bölgesi." ifadesini kullandı.

        Hindistan ve Fransa ordularının Hint-Pasifik bölgesinde "barışa, güvenliğe ve uluslararası hukuka riayet edilmesine" katkı sağlamak için etkileşim halinde olduğunu kaydeden Macron, Hintli ve Fransız şirketlerin Hint-Pasifik bölgesindeki projeleri için yeni bir fon oluşturacaklarını aktardı.

        Macron, Hindistan'ın ülkesinin Asya'daki en büyük 2. ticaret ortağı olduğunu kaydetti.

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        #macron
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