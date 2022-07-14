Macron, Uber belgeleri hakkında ilk kez konuştu 0:00 / 0:00

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Uber'e ait yazışmaların yer aldığı sızdırılan belgelere göre, şirket bazı ülkelerde lisanssız ve kurallara aykırı şekilde hızla büyürken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil bazı üst düzey siyasilerden destek aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli ulaşım şirketi Uber'le Ekonomi Bakanı olduğu zamanlarda yakın ilişkin kurduğuna yönelik sızdırılan belgeler hakkında ilk kez konuştu.

Şirket yöneticileriyle görüşmesinin normal olduğunu belirten Macron, "Yine olsa yine yaparım. Binlerce kişiyi istihdam ettik, çok gururluyum" dedi.

The Guardian ve Le Monde gazeteleri pazar günü sızdırılan Uber belgeleri hakkında şunları yazdı: "Uber yasaları çiğnedi ve politikacılara gizlice lobi yaptı. 2013-2017 arasında yeni pazarlara açılmak için agresif bir kampanya yürüttü."

"İŞİNİ YAPTI"

Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Bakanı Olivia Gregoire, parlamentoya, Macron'un işini yaptığını söyledi. Gregoire "Uber ile konuştu. Ama aynı zamanda Netflix ile de konuştu. AirBnB, Tesla... Neden? Çünkü o şirketler bugünün ekonomisinin merkezinde yer alıyor." dedi.

Uber, Guardian ve Le Monde raporlarına, "Geçmişteki davranışlarımız için mazeret sunmayacağız, bu günümüz değerleriyle açıkça uyumlu olmayan bir tutum." sözleriyle yanıt verdi.