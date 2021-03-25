Akşam yemeği için satın aldı... İçinden çıkana inanamadı 0:00 / 0:00

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Tayland'ın Satun kentindeki yerel bir pazardan akşam yemeği için deniz salyangozu alan Kodchakorn Tantiwiwatkul'un başına talih kuşu kondu.

Salyangozlara 70 baht (18 TL) ödeyen kadın, eve vardığında kabuklardan birinin içinde turuncu renkte sert bir cisme rastladı.

Mirror'da yer alan habere göre yaklaşık 1.5 cm çapındaki cismin çok nadir görülen ve servet değerinde olduğu belirtilen Melo incisi olduğunu öğrenen Tantiwiwatkul adeta şok yaşadı.

SATICIYA SÖYLEMEDİLER...

Kodchakorn ve ailesi, kendilerine salyangozları satan pazarcının inciyi geri istemesinden korkup keşiflerini sır olarak sakladı.

Kadın, annesinin tıbbi masraflarını karşılamak için 30 Ocak'ta bulduğu inciyi satışa çıkardı.

Genç kadın ''Anneme gösterdiğimde onun bir Melo incisi olduğunu ve çok değerli olduğunu söyledi" dedi ve ekledi:

"Annem kanser. Bu inci ise iyi bir tedavi almak için tek umudumuz. Oldukça fakiriz, annemin hastane masrafları ve ev faturaları birikmiş durumda. Şimdi bu inci sayesinde hayatımızın değişmesini bekliyoruz. Umarım onu en iyi fiyata satabiliriz."

Kodchakorn'un babası Niwat Tantiwiwatkul, geçirdiği kazadan sonra paraya ihtiyaç duyduklarını ve eşinin kanser tedavisinin 1 milyon bahttan (250 bin TL) daha fazla tutabileceğini belirtti. Aile, kendilerine uygun bir fiyat teklif edebilecek potansiyel alıcılar bulmak için yardım çağrısında bulundu.

ESKİDİKÇE DEĞERİ ARTIYOR

Turuncudan kahverengiye kadar çeşitli renklerde olabilen Melo incilerinin eski olanlarının daha değerli olduğu biliniyor.

Melo incilerinin değerinin ortalama 150 bin sterlin (1 milyon 600 bin TL) olduğu ifade ediliyor.

Volutidae adı verilen deniz salyangozlarından çıkan Melo incileri genellikle Myanmar kıyılarında Güney Çin Denizi ve Andaman Denizi'nde bulunuyorlar.

Geçen ay Monthian Jansuk, 1 sterlinlik (11 TL) deniz salyangozu atıştırmalıklarının içinde 70 bin sterlin (757 bin TL) değerinde inci keşfetmişti.

37 yaşındaki yoksul balıkçı Hatchai Niyomdecha da ailesiyle birlikte deniz kabukları toplarken 250 bin sterlin (2 milyon 707 bin TL) değerinde Melo incisi bulmuştu.