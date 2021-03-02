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HaberlerYaşamYürüyüşe çıktı, balina kusmuğu ile karşılaştı! Değeri şoke etti - Haberler
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Yürüyüşe çıkan kadın milyonluk balina kusmuğu buldu

Tayland’da sahilde bulunan evinin yakınlarında yürüyüş yapan bir kadın, balina kusmuğu buldu. Balina kusmuğunun 185 bin sterlin (1 milyon 877 bin TL) değerinde olabileceği ifade edildi

Yürüyüşe çıktı, balina kusmuğu ile karşılaştı! Değeri şoke etti - Haberler
DHA

Tayland’ın Nakhon Si Thammarat kentinde, sahilde bulunan evinin yakınlarında yürüyüşe çıkan 49 yaşındaki Siriporn Niamrin su kenarında büyük bir cisim gördü.

DHA'nın haberine göre cismi inceleyen Niamrin, bunun bir balina kusmuğu olabileceğinin farkına varınca onu alarak evine götürdü.

Bulduğu cismi komşularına gösteren Niamrin, cismin ambergis olarak da bilinen oldukça nadir görülen balina kusmuğu olduğunu anladı.

YİNE DE UZMANLARIN TEYİT ETMESİ GEREKİYOR

Yerel medya, parfüm endüstrisinde kullanılan ve oldukça nadir olan balina kusmuğunun gerçek olup olmadığının uzmanlar tarafından teyit edilmesi gerektiğini yazdı.

Niamrin, “Böylesine büyük bir parça bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım bana para getirir. Evimde güvende tutuyorum ve yerel belediyeden kontrol etmeleri için gelip bakmalarını istedim” ifadelerine yer verdi...

AMBERGRİS NEDİR?

Ambergris, sadece sperm balinası türünde görüldüğü ve bu türün de çok azından çıktığı için değerli kabul ediliyor. Balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklardan kaymasını sağlıyor. İlk üretildiğinde, dışkı kokan amber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşüyor. Pahalı parfümlerin vazgeçilmez maddelerinden biri olan ambergris, dışkı olarak dışarı atılıyor ama bazen o kadar büyük oluyor ki sindirim sisteminden geçemiyor ve balina o dışkıyı kusarak dışarı atıyor. Balina kusmuğunun kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetli olduğu biliniyor. Parfümün kalıcılığının artmasına neden olan bu salgı pahalıya satılıyor.

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