        Maden ocağında ölümlü kaza! | Son dakika haberleri

        Maden ocağında feci kaza! 1 işçi hayatını kaybetti!

        Balıkesir'de bir maden ocağında meydana gelen kazada facia yaşandı. Olayda maden ocağında çalışan işçi R.K., kafasına taş parçası düşmesi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:42 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:42
        Maden ocağında ölümlü kaza!
        Balıkesir'de bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Balya ilçesinde bulunan maden ocağında çalışan işçi R.K'nin kafasına taş parçası düşmesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. R.K'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Açık Ve Net - 18 Şubat 2026 (ABD'den Büyük Savaş Hazırlığı Mı?)

        Terörsüz Türkiye Raporu tamam. Raporda "İnfaz Adaleti" vurgusu. Rapor Irak-Suriye için ne öneriyor? PKK'lılar ne olacak, rapor ne öneriyor? İnfaz ve TCK için düzenleme ne? Terör örgütü kampları ne olacak? Süreç raporu bitti; neler içeriyor? Bu yığınak neyin hazırlığı? ABD, İran'ı vurmadan döner mi? ...
