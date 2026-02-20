Maden ocağında ölümlü kaza!

Terörsüz Türkiye Raporu tamam. Raporda "İnfaz Adaleti" vurgusu. Rapor Irak-Suriye için ne öneriyor? PKK'lılar ne olacak, rapor ne öneriyor? İnfaz ve TCK için düzenleme ne? Terör örgütü kampları ne olacak? Süreç raporu bitti; neler içeriyor? Bu yığınak neyin hazırlığı? ABD, İran'ı vurmadan döner mi? ... Daha Fazla Göster

Terörsüz Türkiye Raporu tamam. Raporda "İnfaz Adaleti" vurgusu. Rapor Irak-Suriye için ne öneriyor? PKK'lılar ne olacak, rapor ne öneriyor? İnfaz ve TCK için düzenleme ne? Terör örgütü kampları ne olacak? Süreç raporu bitti; neler içeriyor? Bu yığınak neyin hazırlığı? ABD, İran'ı vurmadan döner mi? ABD'den büyük savaş hazırlığı mı? Bölgede kıyamet senaryosu mu? "Gözdağı" mı büyük savaş mı? İran'ın kozu bu su altı füzesi mi? İran uçak gemilerini batırabilir mi? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit ve Gazeteci Gürkan Zengin anlattı. Daha Az Göster