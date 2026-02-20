Maden ocağında ölümlü kaza!

Maden ocağında feci kaza! 1 işçi hayatını kaybetti!
Balıkesir'de bir maden ocağında meydana gelen kazada facia yaşandı. Olayda maden ocağında çalışan işçi R.K., kafasına taş parçası düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Balıkesir'de bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Balya ilçesinde bulunan maden ocağında çalışan işçi R.K'nin kafasına taş parçası düşmesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. R.K'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.