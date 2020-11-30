Madencilik sektörü, talep ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı'na sundu

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Madencilik sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerilerimizi Cumhurbaşkanımıza iletme şansı buldum. Bu sorunların hızla çözüme kavuşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rüstem Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde TİM heyetini ağırladığını, toplantıya katılarak madencilik sektörü olarak yaşadıkları sorunları aktardıklarını ve çözüm önerilerini sunduklarını bildirdi.

Madencilik sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı'na iletme şansı bulduklarını aktaran Çetinkaya, "Bu sorunların hızla çözüme kavuşacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İlk önerilerinin ruhsat güvenliği olduğunu ve ruhsat güvenliğinin sağlam temelleri olan bir olgu olarak yeni yasada yerini alması gerektiğini belirten Çetinkaya, yasa maddelerinin düzenlenirken bu esasa göre düzenlenmesi ve maden ruhsatlarının, mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulması gerektiğini aktardı.

Maden yatırımcısının, mevcut yasaları göz önünde bulundurarak fizibilite çalışmaları yapması gerektiğine işaret eden Çetinkaya, "Ancak yasadaki aleyhte değişiklikler bu fizibiliteleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum, yatırım ortamı bakımından sorun teşkil edebilir. Buna yönelik bir düzenleme gelebilir. Üçüncü önerimiz ise maden ruhsatları izinleri için tek adres Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı MAPEG olmalı. Son önerimiz ise maden ruhsat izinleri güvenlik soruşturması süreçleri uzun sürüyor. Bu süreçlerin mümkün ise bir miktar daha hızlandırılmasını arz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektör olarak geçen yılı 4,3 milyar dolar ihracatla kapattıklarını ve bu yılın ilk 5 ayında salgın nedeniyle ciddi düşüşler olduğunu aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Ancak 'yeni normal'in başlangıç tarihi olan 1 Haziran itibarıyla yeniden toparlanma sürecine girdik. Yıl sonunda bir önceki yılın rakamlarını yakalamamız zor. Açığı hemen kapatmamız hayalcilik olur. Buradaki temel hedefimiz, dünyada Türk mermerinin algısını daha yukarılara çekmek olmalı. Tıpkı ürünlerimiz gibi, algımız da birinci sırada yer almalı. Bu algıyı sadece satış yaparak yukarılara taşımamız zor. Satışın yanına pazarlamayı da eklememiz gerekiyor. Bu iş topyekun bir sektör hareketi olmalı."