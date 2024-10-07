Madonna'nın kardeş acısı: Onu yaşatmak için elimden geleni yaptım
Madonna, kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği kardeşinin ardından duygularını dile getirdi. 'Pop müziğin kraliçesi', kardeşi Christopher Ciccone'yi yaşatmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi
Madonna, cuma günü kaybettiği erkek kardeşinin yasını tutuyor.
63 yaşında kansere yenik düşen kardeşi Christopher Ciccone ile ilgili sosyal medyasından paylaşım yapan Madonna, hayatında en yakın olduğu kişiyi kaybettiğini belirtti.
"Kardeşim Christopher öldü. Uzun zamandır bana en yakın insandı. Aramızdaki bağı açıklamak çok zor" diyen 66 yaşındaki Madonna; "Farklıydık ve statükoyu takip etmememiz durumunda toplumun bize zor zamanlar yaşatacağı anlayışından doğan bir bağdı" ifadesini kullandı.
ORTAK TUTKULARI DANS ETMEKTİ
Madonna, kendisinin ve Ciccone'nin gençliklerindeki ortak dans aşkını yansıttı ve bu tutkuyu, onları "çocukluklarının çılgınlığı boyunca bir arada tutan süper yapıştırıcı" olarak tanımladı.
Michigan doğumlu ünlü pop yıldızı, "Küçük orta batı kasabamızda dansı keşfetmek beni kurtardı, sonra kardeşim ortaya çıktı ve bu onu da kurtardı" diye yazdı.
Kariyerinin başlarında kardeşiyle birlikte dans ettiklerini, ünlü bir şarkıcı olduktan sonra da kardeşinin turnelerin yaratıcı yönetmenliğini üstlendiğini söyleyen Madonna, Christopher Ciccone'yi; "Kusursuz zevke sahip bir ressam, şair ve vizyon sahibi" olarak nitelendirdi.
"ONU HER ZAMAN AFFETTİM"
Kardeşine hayranlık duyduğunu belirten Madonna, sözlerine; onun sivri dilli olduğunu, bazen kendisine karşı bu sivri dilini kullandığını ama her zaman onu affettiğini ekledi.
"ÇOK ACI ÇEKİYORDU"
Kardeşinin son yıllarının hastalığı nedeniyle kolay geçmediğini söyleyen Madonna; "Bir ara konuşmadık ama hastalandığında yeniden barıştık. Onu olabildiğince yaşatmak için elimden geleni yaptım. Son zamanlarında çok acı çekiyordu" dedi.