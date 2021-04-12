Lourdes Leon'ın koltuk altına epilasyon yapmamış olması ise takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Madonna'nın bazı takipçileri bu görüntünün kötü olduğunu savunurken bazıları ise, "Başkasının koltuk altındaki tüyler için siz neden endişeleniyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Leon, daha önce de koltuk altlarına epilasyon yaptırmadığını gözler önüne sermiş ve bu yüzden eleştirilmişti.