Madonna'nın Labubu'lu doğum günü pastası
Madonna, 67'inci yaşını kutladı. Şarkıcının doğum günü pastasının üzerinde, son dönemin popüler oyuncak figürü olan Labubu bebeklerinin yer alması, sosyal medyada dikkat çekti
Giriş: 17.08.2025 - 22:01 Güncelleme: 17.08.2025 - 22:01
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, geçtiğimiz gün 67 yaşına bastı.
Madonna'nın son doğum günü pastası, sosyal medyada ilgi gördü. Pastanın üzerindeki Son dönemde oldukça popüler olan tüylü bebeklerden Labubu teması, dikkatleri üzerine çekti.
