"BİR AN İÇİN KENDİNİ DÜŞÜNME"



Pop müziğin kraliçesi olarak adlandırılan Madonna, iddialı kareleriyle adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden 800 bin beğeni alan 62 yaşındaki şarkıcı, fotoğraflarına "Ve şimdi bir an için kendini düşünme" notunu düştü.