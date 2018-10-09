Maduro'ya suikast davasında şüpheli ölüm!

Venezuela'da 4 Ağustos'ta devlet başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimiyle ilişkili olarak geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alınan kişilerden biri olan 56 yaşındaki Caracas Belediye Meclisi Üyesi Fernando Alban'ın gözaltında tutulduğu binada intihar ettiği öne sürüldü.

Gözaltında tutulduğu istihbarat binasının 10. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüler Alban, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ancak Maduro muhalifleri, Alban'ın rejim tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Başsavcı Tarek William Saab, Alban'ın tuvalete gitmek için izin aldıktan sonra kendini camdan attığını öne sürerken, CNN'e konuşan Alban'ın avukatı Joel Garcia, müvekkilinin çok yüksek güvenlik ve gözlem olanaklarının olduğu bir binada tek başına tuvalete gidemeyeceğini belirtti.

4 Ağustos'ta bir askeri geçit töreni sırasında Nicolas Maduro'nun da bulunduğu bölüme, bomba yüklü insansız hava araçlarıyla bir saldırı düzenlenmiş, Maduro saldırıyı yara almadan atlatmıştı.

Alban, suikast girişimiyle ilgili gözaltına alınan birkaç kişiden biriydi.

Nicolas Maduro suikast girişiminin ardından, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'u suçlamış, sonrasında ise saldırının arkasında Kolombiya'nın olduğuna dair kanıtı olduğunu belirtmişti ancak Venezuelalı lider henüz bu kanıtı açıklamadı.

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