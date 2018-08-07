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Maduro'ya suikast girişimi sonrası yeni gelişme!

Venezuela Başsavcılığı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminin ardından gözaltına alınan kişilerin geçtiğimiz yıl polis helikopterinin kaçırarak devlet binalarını ateş altına alan Oscar Perez ve grubuyla bağlantılı olabileceğini duyurdu

07.08.2018 - 11:37 | Güncelleme: AA

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya iki drone ile yapılan bombalı saldırı girişiminin arkasında geçen yıl başkent Caracas'ta bir polis helikopterini kaçırarak hükümet binalarına ateş açan eski polis memuru Oscar Perez ve grubuyla bağlantılı kişilerin olabileceği belirtildi.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, patlayıcıyla donatılmış iki insansız hava aracıyla yapılan başarısız saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişilerin "geçen yıl yaşanan terör saldırısıyla ilgili soruşturmayla bağlantıları olduğunu" ifade etti.

Saab'ın sözünü ettiği soruşturmanın geçen yıl bir polis helikopterini kaçırarak hükümet binalarına ateş açan, ardından firari durumdayken güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilen eski polis memuru Oscar Perez ve grubuyla ilgili olduğu, şüphelilerin bu grupla bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor.

Başsavcı Saab, olayın faili olduğu anlaşılan 2 şüphelinin drone'lardan birini kontrol ettiklerinin görgü tanığı ifadeleriyle tespit edildiğinden hemen yakalandıklarını ifade etti.

Şüphelilerin kimlikleri açıklanmadı.

Öte yandan Adalet ve İçişleri Bakanı Nestor Reverol, Maduro'ya yönelik saldırı girişimiyle ilgili soruşturmanın ilk detaylarını basınla paylaştı. Reverol, Drone'ların her birinin patlama anında yaklaşık 50 metrelik alanı etkileme gücüne sahip, 1'er kilogramlık C4 tipi patlayıcı taşıdığını belirtti.

Gözaltına alınan 6 kişiyi "terörist ve kiralık katil" olarak tanımlayan Reverol, saldırıyı gerçekleştirenlerin ve planlayıcılarının kimliklerinin ülke içinde ve dışında tespit edildiğini, yeni gözaltıların olabileceğini kaydetti.

Toplam 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada şüpheliler vatana ihanet, cinayete teşebbüs ve terörist saldırı girişimiyle suçlanıyor.

 

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