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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maganda kurşunu kurban keserken öldürdü! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de kurban keserken göğsüne isabet eden kurşunla öldü!

        İstanbul Arnavutköy'de maganda kurşunu can aldı. İlçede kurban kesen Doğan İçeloğlu, nereden geldiği bilinmeyen ve göğsüne isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:40
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        Maganda kurşunu kurban keserken öldürdü!
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        Arnavutköy'de Tokat'tan gelen kasap Doğan İçeloğlu kurban kesim alanında kurban kestiği sırada nereden geldiği bilinmeyen ve göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybetti.

        YORGUN MERMİ İHTİMALİ

        DHA'nın haberine göre olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri İçeloğlu'nun yorgun mermi isabet etmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

        Olay, dün sabah saatlerinde Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan ve bir vakfa ait olduğu öğrenilen kurban kesim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kurban bayramında kasaplık yapmak için Tokat'tan, Arnavutköy'e geldi. İçeloğlu kurban kestiği sırada birden kanlar içerisinde yere yığıldı.

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        TEK KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İçeloğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. İçeloğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemelerde kalp krizi geçirerek kesim yaptığı bıçağın üstüne düşerek yaralandığı ve sonrasında hayatını kaybetti öne sürülen İçeloğlu'nun, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İçeloğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a götürüldü.

        56 yaşındaki İçeloğlu'nun ölümüyle ilgili çalışma başlatan polis, İçeloğlu'nun yorgun merminin göğsüne isabet etmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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        #son dakika
        #Doğan İçeloğlu
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