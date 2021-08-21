Balkonda düğünü izliyordu! Sonrası dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da dün gece saat 22.00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre mahalle arasında yapılan düğün eğlencesinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle gruplar birbirlerine silahla saldırmaya başladı.

BALKONDA OTURAN KADIN VURULDU

İHA'da yer alan habere göre rastgele sıkılan kurşunlardan birisi, metrelerce ötede balkonda oturan 54 yaşındaki Aysel Akkale isimli kadının başına isabet ederken, diğer kurşunlar ise kavgaya karışanlardan Özgür Çartepe’nin bacaklarına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili çalışma başlattı.

VURULAN KADIN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, bacağından yaralanan kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

"MAGANDA KURŞUNU İSABET ETTİ"

Olayı gören mahalle sakini ise korku dolu anları anlattı. Her iki sokakta düğün olduğunu söyleyen kişi, "Karşı sokakta ve bu sokakta düğün vardı. Karşı taraftaki düğünden silah sesleri geldi. Bu taraftaki düğünü izleyen bir kadına maganda kurşunu isabet ediyor. Kadını acil hastaneye götürüyorlar. Hastanede hayatını kaybediyor" diye konuştu. Yaşanan silahlı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.