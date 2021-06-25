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Çocuklara atış talimi yaptırmıştı! Sıcak gelişme!

Samsun'da düzenlenen nişan merasiminde, küçük yaştaki çocuğun eline tabanca verip, havaya ateş ettirdiği iddiasıyla aralarında mahalle muhtarı Ali Yazıcı'nın (67) da yer aldığı 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de 4 tabanca ve 2 tüfek, ele geçirildi

MUHTARA GÖZALTI! Son dakika: Çocuklara atış talimi yaptırmıştı! Sıcak gelişme! - VİDEO HABER
Çocuklara atış talimi yaptırmıştı! Sıcak gelişme!
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DHA

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, 8 Haziran'da açık havada düzenlenen nişanda, çiftin ilk danslarını yaptığı sırada bir grup maganda, tabanca ve tüfeklerini çıkardı. Grup, aralarında çocukların da bulunduğu davetliler arasında silahlarla dakikalarca havaya ateş açtı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

DHA'da yer alan habere göre bir kişinin de çocukların eline tabanca verip, havaya ateş açtırması, davetlilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

ATEŞ ETTİREN MUHTAR ÇIKTI

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izledikleri görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Polis, görüntülerde çocuğun eline silah vererek ateş ettiren kişinin, Keskinoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı olduğunu tespit etti.

4 TABANCA, 2 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Yazıcı ve beraberinde havaya ateş eden 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramada 4 tabanca, 2 tüfek de ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERE CEZAİ İŞLEM

'6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma' suçlarından cezai işlem de uygulanılan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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