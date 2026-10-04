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        Haberler Magazin '2 Aile Arasında'nın afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri yayında

        '2 Aile Arasında'nın afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri yayında

        '2 Aile Arasında' filminin afişi ve eğlenceli kamera arkası çekimlerinden renkli bir video paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        Kamera arkası görüntüleri yayında

        BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği '2 Aile Arasında'nın afişi yayınlandı. Afişle birlikte, oyuncuların objektif karşısına geçtiği çekimin eğlenceli kamera arkası videosu da paylaşıldı.

        İlk filmden hafızalara kazınan karakterleri yeni isimlerle buluşturan '2 Aile Arasında'nın oyuncuları, afiş çekimi için objektif karşısına geçti. Oyuncuların birbirinden renkli pozları ve çekim sırasında yaşanan keyifli anlar, kamera arkası videosuna yansıdı.

        Filmin oyuncu kadrosunda; Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik, Yavuz Günal yer alıyor.

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        '2 Aile Arasında', 4 Aralık 2026'da gösterime girecek.

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        #2 Aile Arasında
        #film
        #kamera arkası
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