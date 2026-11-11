2027 Coachella Festivali'nin ana sanatçı kadrosu belli oldu

ABD'nin Indio kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali'nin kadrosu ve ana sanatçıları açıklandı.

İki hafta sonuna yayılarak 9-11 Nisan ve 16-18 Nisan 2027 tarihlerinde gerçekleşecek festivalin ana kadrosunda Dua Lipa, Tame Impala ve SZA yer alıyor. Ayrıca Daddy Yankee de özel bir prodüksiyon sergilemek üzere dördüncü ana sanatçı olarak belirlendi.

Dua Lipa

Coachella sahnesinde yer alacak diğer sanatçılar arasında Madonna, Zara Larsson, Steve Lacey, JISOO, Kehlani ve Leon Thomas, Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Role Model, Adéla, Don Toliver, Dom Dolla, Kygo, The Neighbourhood ve Becky G gibi isimler var. Festival biletleri için ön satışlar 13 Kasım'da başlayacak.

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SZA

Geçen yıl ana kadroda Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G ve Anyma yer almıştı.

Dünyanın en prestijli ve en popüler açık hava müzik etkinliklerinden biri olan Coachella, müzikal performansların yanı sıra devasa sanat enstalasyonları, meşhur dönme dolabı, ünlü isimlerin akınları, kamp kültürü ve kendine has bohem modasıyla küresel bir popüler kültür fenomenine dönüşmüş durumda.