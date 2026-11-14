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        Haberler Magazin Alara Eriç'in Miss Universe şoku

        Alara Eriç'in Miss Universe şoku

        Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmesi beklenen Alara Eriç'in yarışmaya katılımı, yola çıkacağı gün iptal edildi. Eriç, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından anlatırken Miss Universe Türkiye Organizasyonu da iptal kararının nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        Alara Eriç'in Miss Universe şoku

        Gençlerbirliği futbolcusu Salih Uçan'ın sevgilisi Alara Eriç, Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilmişti. Geçtiğimiz yıl Miss Charm Güzellik Yarışması'nda da Türkiye adına yarışan Eriç, Miss Universe'e katılımının iptal edildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

        "ÜLKEMİ KENDİ İMKANLARIMLA TEMSİL ETTİM"

        Yarışma için yola çıkacağı gün katılımının iptal edildiğini öğrenen Eriç, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda süreci şu sözlerle anlattı: Ben bu videoyu kimseyi hedef göstermek için değil, benimle aynı hayalleri paylaşan genç kızlar için çekiyorum. Hayatımı bu hayale göre düzenledim; okulunu ve işini ikinci plana atıp kimsenin hayal kırıklığına uğramamasını istiyorum. Geçen yıl da Miss Charm'da ülkemi kendi imkanlarımla temsil ettim. Ardından Milano çekimleri sözü verildi ancak gerçekleşmedi.

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        "HER ŞEYİN İPTAL EDİLDİĞİ SÖYLENDİ"

        Açıklamalarına devam eden Eriç, "Buna rağmen Miss Universe teklifine yine inandım. Seneye bursum yanıyor, üç ders bırakmak zorunda kaldım. İşin ucunda Türkiye'yi temsil etmek varsa yine yaparım, sorun yok. Uçuşumun olduğu sabah, pasaportumla hazır beklerken eksiklerin giderilmediği gerekçesiyle her şeyin iptal edildiği söylendi. Genç bir kadına taç verdiğinizde yalnızca ünvan vermiyorsunuz; onun geleceğine dokunuyorsunuz" dedi.

        "SORUMLULUK TAMAMEN ORGANİZASYONUMUZA AİTTİR"

        Eriç'in açıklamalarının ardından Miss Universe Türkiye Organizasyonu da yazılı bir açıklama yaparak iptal kararının gerekçelerini paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Alara Eriç'i Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmek üzere biz seçtik; iptal kararını da yine biz aldık. Sorumluluk tamamen organizasyonumuza aittir. Eriç'in son sınavı 4 Kasım Çarşamba günüydü ve sınavlarına odaklanabilmesi için o tarihe kadar yoğun program istemedik. Ancak sınavların ardından planlanan çalışmalara düzenli katılmasını, son kıyafet provalarında yer almasını ve tanıtım videosu için 30 saniyelik seslendirmeyi tamamlamasını bekledik. Seslendirmenin yapılmaması ve hazırlık sürecindeki aksaklıklar bu kararda etkili oldu.

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        "ALARA ERİÇ'LE İLGİLİ SÜREÇ ORGANİZASYONUMUZ AÇISINDAN KAPANMIŞTIR"

        Mali sorun iddialarını reddeden organizasyon, ellerinde harcama dekontları ile hazırlık fotoğraflarının bulunduğunu vurgulayarak, "Bir yarışmacının yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmesini anlayışla karşılıyoruz. Yaşananların yalnızca tek taraflı değerlendirmeler üzerinden ele alınmasının, organizasyonumuzun yaklaşımını ve süreç boyunca gösterdiği çabayı gölgede bıraktığı kanaatindeyiz. Alara Eriç'le ilgili süreç organizasyonumuz açısından kapanmıştır. Önceliğimiz, Türkiye'yi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmektir" ifadelerine yer verdi.

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