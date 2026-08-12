Ameliyat olan 81 yaşındaki Rod Stewart turnesini iptal etti

Rod Stewart geçirdiği koroner stent kalp operasyonunun ardından yakın zamanda vermesi planlanan tüm konserlerini iptal etti. İngiliz sanatçının temsilcisi, "Doktorlar iyileşmesinden memnun ve Rod'un durumu çok iyi, normal günlük aktivitelerine geri döndü. Doktorlarının tavsiyesi üzerine, sahneye dönmeden önce dört hafta boyunca iyileşip tam formuna kavuşacak. Ne yazık ki, bu durum mevcut turne tarihlerine devam edemeyeceği anlamına geliyor" dedi.

Grammy ödüllü şarkıcının 3 Eylül'e kadar sürecek olan 'One Last Time' adlı turnesinde olması ve ağustos sonlarında Las Vegas'ta altı konser vermesi planlanmıştı.

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından kendini daha iyi hissettiğini ve iyileşme sürecinde olduğunu açıklayan 81 yaşındaki sanatçı, “Bana bu kadar harika bir şekilde bakan doktorlara, hemşirelere ve herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu gösterileri kaçırdığım için çok üzgünüm ve hayranlarımı hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim, ancak yakında tekrar sahneye çıkıp hepinizle güzel vakit geçirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

Turne sırasında Stewart, başka sağlık sorunlarıyla da karşılaşmıştı. Haziran ayında Utah'ta sahne alırken, konserin ortasında aniden rahatsızlanınca, sahneye oksijen tüpü getirilmiş ve bayılmak üzere olan sanatçıya müdahale edilmişti.

Dünya Kupası döneminde Stewart, larenjit teşhisi konulduğu için San Diego'daki konserini son dakika iptal etmişti. Ancak sadece birkaç saat sonra Dünya Kupası maçını tribünden seyrederken görülmesi, hayranlarından büyük tepki görmüştü.

Sağlık sorunlarına rağmen Stewart, emekli olmayı planlamadığını 2025 yılında açıkça belirtmişti.