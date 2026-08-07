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        Haberler Magazin Bakan Ersoy, Acun Ilıcalı'yı ağırladı

        Bakan Ersoy, Acun Ilıcalı'yı ağırladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm değerlerinin daha geniş kitlelerle buluşturulmasına yönelik yeni fikirler değerlendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy, Acun Ilıcalı'yı ağırladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Acun Ilıcalı’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ağırladı. Görüşmede Türkiye’nin kültür, sanat ve turizm değerlerinin daha geniş kitlelerle buluşturulmasına yönelik yeni fikirler değerlendirildi. Bakan Ersoy ve Ilıcalı, tanıtım çalışmalarına katkı sağlayabilecek yeni fikirler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal da eşlik etti.

        Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Değerli televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı’yı Kültür ve Turizm Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde ülkemizin kültür, sanat ve turizm alanındaki tanıtım gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk; medya ve içerik üretiminin bu süreçte üstlenebileceği rolü ele aldık. Türkiye’nin zengin kültürel birikimini ve eşsiz turizm değerlerini geniş kitlelerle buluşturacak yeni fikirler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyareti ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Ilıcalı’ya teşekkür ediyorum.

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        #acun ılıcalı
        #Mehmet Nuri Ersoy
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