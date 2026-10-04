Ben Affleck: Yeni bir aşka açığım ama peşinden koşmuyorum

Ben Affleck, Jennifer Lopez'den ayrılmasının ardından özel hayatıyla ilgili konuştu. 54 yaşındaki oyuncu, yakında seyirciyle buluşacak olan 'Animals' filminin tanıtımını yaparken verdiği röportajda, yeni bir ilişkiye başlamanın şu anda öncelikleri arasında üst sıralarda yer almadığını açıkladı.

"HAYATIMDA ÖNCELİK DEĞİL"

Zamanının büyük bir kısmını zaten işiyle ve eski eşi Jennifer Garner'dan olan üç çocuğu Violet (20), Seraphina (17) ve Samuel (14) arasında bölüştürdüğünü söyleyen Affleck, flört etme konusu hakkında sorulan soruya, "Hayatımda büyük bir öncelik değil" yanıtını verdi.

Entertainment Tonight'a konuşan Hollywood yıldızı, şu anda bir ilişki arayışında olmasa da bir gün yeniden aşkı bulma ihtimalini de tamamen dışlamadı.

Şu anki hayatından memnun olduğunu ve dikkatini nereye yönlendirmek istediğini bildiğini söyleyen oyuncu, yeni bir ilişkiye dair konuşurken, "Buna açığım, ama hiçbir şeyin peşinden koşmuyorum" ifadesini kullandı.

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"ÇOCUKLARIM AŞK HAYATIMLA DALGA GEÇİYOR"

İki yıl önce Jennifer Lopez'den ayrılan Affleck'in aşk hayatı, geçen ay Jimmy Kimmel'ın televizyon programına katıldığı sırada da gündeme gelmişti. Affleck, ocuklarına flört tavsiyesi vermeye çalıştığında, çocuklarının onun ilişki geçmişiyle dalga geçtiğini anlatmıştı.