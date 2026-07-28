Bergüzar Korel: Neden bu kadar büyütüldü anlamıyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bergüzar Korel, sahne aldığı 'Hatırladıkça' adlı konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Bütün kış bir konser serüveni oldu. Bu konser, seyirci sayısı ve atmosferiyle beni en çok heyecanlandıran konserlerden biri. Çok mutluyum" dedi.

Eşi Halit Ergenç'in kendisini yalnız bırakmamasıyla ilgili de konuşan Korel, "Halit hep böyle gelir ve sürprizler yapar. Bugün çok heyecanlıyım o da bunun farkında. İçeride bin kişi var. Rüya gibi geliyor bana" dedi.

Oyuncu, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından eşi Halit Ergenç'in yanından ayırmadığı termoslarıyla ilgili yaptığı esprili paylaşımın sorulması üzerine gülerek "Halit'in termosu neden bu kadar olay oldu anlamadım. Sıvılarımızı yanımızda taşıyoruz sadece" yanıtın verdi.

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Müzik kariyerine dair de konuşan Korel, "10 sene önce bir albüm yaptım. O günden sonra 10 yıl boyunca hep çalıştım. O noktada kendimi konumlandıramadım. Şan dersleri aldım, konserler izledim. 14 Şubat'ta başladık ve devamı geldi. Hayallerimde tabii ki bir Harbiye konseri var. Bir tiyatro oyunu da olur. Sahne için haddimi biliyorum, kendimi de biliyorum. Eğer talep gelirse neden olmasın diyelim. Sanatın iki kolu da birbirini çok besliyor" dedi.

Ayrıca son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Korel, hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi. Midesini aldırmadığını ve zayıflama iğnesi kullanmadığını söyleyen oyuncu, "Niye bu kadar konuşuldu anlamadım. Ben 25 kilo vermedim. Midemi de aldırmadım, şaka yaptım. '25 kilo verdi' dedikleri dönemde 7 kilo vermiştim. Neden bu kadar büyütüldü anlamıyorum. Spor yaptım. Biraz fazla mı paylaştım acaba?" ifadelerini kullandı.

Halit Ergenç de "Çok heyecanlıyım. Onun için özel bir akşam. Hepimiz için de öyle. Gururunu yaşıyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Bergüzar Korel'in paylaştığı termos videosu hakkında da konuşan Ergenç, "Şu anda elimde bir şey yok ama arabada termosum var. Her yere sıvılarımızla gidiyoruz. Ben soğuk su seviyorum. Kahveyi de seviyorum. O yüzden onların içinde onlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in; Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor. Çift, çocuklarını bazı meslektaşlarının aksine gözden uzakta büyütüyor.