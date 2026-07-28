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        Blok3 tatilde

        'Blok3' lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın, Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Aydın'a suikast hazırlığında oldukları iddia edilen 7 şüpheli tutuklanmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        'Suikast' iddiası sonrası tatilde

        Blok3 lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın, Bodrum'da görüntülendi. Erkek arkadaş grubuyla birlikte Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan Aydın, kendisini fark eden hayranlarını geri çevirmeyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Gün boyunca arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirip yemek yiyen ünlü şarkıcı, daha sonra botla plajdan ayrıldı.

        Geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik suikast hazırlığında bulunduğu iddiasıyla 7 kişinin tutuklanmasının ardından tatiline devam eden Aydın’ın rahat ve sakin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

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