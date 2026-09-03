Bülent İnal: Kilo verdim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent İnal, eşi Melis İnal ile Bebek sokaklarında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Arkadaşımızın doğum günü var, onun için geldik. Az sonra oraya gideceğiz" dedi.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Bülent İnal, konuyla ilgili sorulara ise "Kilo verdim, uzun yıllar biraz kilo sorunum vardı. İyi beslendim, iyi spor yaptım, yazı da iyi geçirdim. Tatil yaptık ve çocuk için yurt dışındaydık. Eğitimi için onun hem de tatil yaptık" ifadelerini kullandı.

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Oğlu Çınar ile ilgili de konuşan İnal, "Çok meşakkatli ama bir o kadar da keyifli geçti. Artık liseye başladı. 14 yaşına girdi. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.