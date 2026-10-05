Ceza sıra gecesinde rap söyledi
Türkçe rap'in usta isimlerinden Ceza, Teknofest kapsamında Şanlıurfa'ya gitti. Teknofest'te konser veren Ceza, sonrasında sıra gecesinde rap söyledi
Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:43 Güncelleme:
Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte konser veren Ceza, Siverek şalvarı giyerek sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ceza şehirdeki programına sıra gecesi de eklendi.
Ceza, gecedekilerin isteğini kırmadı ve eline mikrofonu alarak en bilinen şarkılarından ‘Yerli Plaka’yı seslendirdi. Ceza’nın sıra gecesinde rap söylediği anlar sosyal medyada da paylaşıldı.
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