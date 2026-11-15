Cindy Crawford'ın 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Presley Gerber'in evi satılıyor

Cindy Crawford ve Rande Gerber çiftinin oğlu Presley Gerber'in 27 yaşında hayatını kaybetmesinin üzerinden sadece iki ay geçtikten sonra, Hollywood Hills'teki evi 3,6 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Annesinin izinden giderek modellik yapan Presley'in dört yatak odalı, üç banyolu, kanyon manzarasına sahip olan ve güvenlikli bir site içerisinde yer alan evi, yeni sahibini bekliyor.

Gerber ailesi evi Mart 2023'te 3,4 milyon dolara satın almıştı.

Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunu olan Presley, 20 Eylül'de Santa Monica'daki bir rehabilitasyon merkezinde kalırken hayatını kaybetmişti. Merkeze yatmasından kısa süre sonra ölüm haberi gelen genç modelin aşırı doz uyuşturucudan öldüğü tahmin ediliyor. Presley'nin ölümünün resmi nedeni ve şekli henüz açıklanmadı.