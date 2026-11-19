Defne Samyeli'nin Eren Talu ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla günlük yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Talu, bu kez annesiyle birlikte toplu taşıma kullandığı anları sosyal medya hesabından yayımladı. Annesiyle metroya bindikleri anları paylaşan Derin Talu, gönderisine "Londra olsa beğenirsiniz" notunu ekledi.