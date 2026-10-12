Şarkıcı Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, arabada geçirdiği şiddetli kas spazmı nedeniyle hastanelik oldu.

Bir süredir vücut geliştirme ile ilgilenen Okan Kurt, mart ayında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmıştı.

"KUZUMA NAZAR DEĞDİ"

Spor hazırlıkları için yoğun bir çalışma dönemi geçiren Kurt'un rahatsızlanması üzerine Demet Akalın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akalın, "Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi, acillik olduk. Vallahi spor, sen bayağı bir hayatından çık adamın. Sinyal veriyor vücut, bak!" ifadeleriyle hayat arkadaşına spora ara vermesi konusunda tavsiyede bulundu.

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Üç yılı aşkın süredir vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Okan Kurt, daha önce bu süreçteki en büyük destekçisinin Demet Akalın olduğunu belirtmişti.