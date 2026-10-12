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        Haberler Magazin Okan Kurt hastanelik oldu

        Okan Kurt hastanelik oldu

        Son dönemde vücut geliştirme sporuna ağırlık veren şarkıcı Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, geçirdiği kas spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Okan Kurt hastanelik oldu

        Şarkıcı Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, arabada geçirdiği şiddetli kas spazmı nedeniyle hastanelik oldu.

        Bir süredir vücut geliştirme ile ilgilenen Okan Kurt, mart ayında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmıştı.

        "KUZUMA NAZAR DEĞDİ"

        Spor hazırlıkları için yoğun bir çalışma dönemi geçiren Kurt'un rahatsızlanması üzerine Demet Akalın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akalın, "Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi, acillik olduk. Vallahi spor, sen bayağı bir hayatından çık adamın. Sinyal veriyor vücut, bak!" ifadeleriyle hayat arkadaşına spora ara vermesi konusunda tavsiyede bulundu.

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        Üç yılı aşkın süredir vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Okan Kurt, daha önce bu süreçteki en büyük destekçisinin Demet Akalın olduğunu belirtmişti.

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        #Okan Kurt
        #Demet Akalın
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