Demet Şener spor yaparken düştü

Aktif olarak spor yapan 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, antrenman sırasında şanssız bir kaza geçirdi.

Spor yaparken dengesini kaybedip yere düşen 49 yaşındaki Şener, yaşanan o anların videosunu "Sürpriz sonlu" notuyla sosyal hesabından paylaştı.

Öte yandan 2005 - 2018 yılları arasında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlilik yaşayan ve iki çocuk dünyaya getiren Demet Şener, geçtiğimiz aylarda formda görüntüsünün sırrını paylaşmıştı.

Şener, "Haftanın 3 günü ağırlık antrenmanı yapıyorum, vakit buldukça yürümeye çalışıyorum. 18.30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum. En geç 23.00'te uyuyorum. Sabah 07.00'de uyanıyorum. Canım çok tatlı çekerse de haftada 1 istediğim tatlı/tuzlu ne bulursam yiyorum. Bozma günlerim var. Tatilde dünyaya yedim mesela" demişti.