Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Şener spor yaparken düştü

        Demet Şener spor yaparken düştü

        Eski manken ve sunucu Demet Şener, spor yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Spor yaparken düştü

        Aktif olarak spor yapan 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, antrenman sırasında şanssız bir kaza geçirdi.

        Spor yaparken dengesini kaybedip yere düşen 49 yaşındaki Şener, yaşanan o anların videosunu "Sürpriz sonlu" notuyla sosyal hesabından paylaştı.

        Öte yandan 2005 - 2018 yılları arasında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlilik yaşayan ve iki çocuk dünyaya getiren Demet Şener, geçtiğimiz aylarda formda görüntüsünün sırrını paylaşmıştı.

        Şener, "Haftanın 3 günü ağırlık antrenmanı yapıyorum, vakit buldukça yürümeye çalışıyorum. 18.30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum. En geç 23.00'te uyuyorum. Sabah 07.00'de uyanıyorum. Canım çok tatlı çekerse de haftada 1 istediğim tatlı/tuzlu ne bulursam yiyorum. Bozma günlerim var. Tatilde dünyaya yedim mesela" demişti.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #demet şener
        #Düşme
        #spor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele