Demet Şener spor yaparken düştü
Eski manken ve sunucu Demet Şener, spor yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü
Aktif olarak spor yapan 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, antrenman sırasında şanssız bir kaza geçirdi.
Spor yaparken dengesini kaybedip yere düşen 49 yaşındaki Şener, yaşanan o anların videosunu "Sürpriz sonlu" notuyla sosyal hesabından paylaştı.
Öte yandan 2005 - 2018 yılları arasında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlilik yaşayan ve iki çocuk dünyaya getiren Demet Şener, geçtiğimiz aylarda formda görüntüsünün sırrını paylaşmıştı.
Şener, "Haftanın 3 günü ağırlık antrenmanı yapıyorum, vakit buldukça yürümeye çalışıyorum. 18.30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum. En geç 23.00'te uyuyorum. Sabah 07.00'de uyanıyorum. Canım çok tatlı çekerse de haftada 1 istediğim tatlı/tuzlu ne bulursam yiyorum. Bozma günlerim var. Tatilde dünyaya yedim mesela" demişti.