Son yıllarda pek çok kez adli olayla gündeme gelen Deniz Akkaya'nın gözaltına alındığı ileri sürüldü. İddiaya göre; İstanbul'daki evinden çıkarılmasının ardından Kartepe Maşukiye'de yaşayan arkadaşı Kürşat A.'yı arayarak, yardım istedi. Akkaya, yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte Maşukiye'ye gelerek arkadaşının evine yerleşti.

Evde sürekli huzursuzluk çıkardığı iddia edilen Deniz Akkaya'nın, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü. Evde yükselen tansiyon ve yaşanan taşkınlık sonrasında, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Akkaya'yı ve tarafları polis merkezine götürdü.

İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Deniz Akkaya, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının, "Taşkınlık çıkardığınız doğru mu?" sorusunu, "Ben mi? Ben uzaklaştırma aldım hanımefendi. Ev sahibimden maalesef. Burada bir ev kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım. Lütfen haber yazarken doğru yazın olur mu?" şeklinde yanıtladı.