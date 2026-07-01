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        Haberler Magazin Deniz Akkaya'dan açıklama

        Deniz Akkaya'dan açıklama

        Eski manken Deniz Akkaya'nın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karıştığı bir kavga sonrasında gözaltına alındığı basına yansıdı. Akkaya, adliye çıkışında açıklama yaptı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        Deniz Akkaya'dan açıklama

        Son yıllarda pek çok kez adli olayla gündeme gelen Deniz Akkaya'nın gözaltına alındığı ileri sürüldü. İddiaya göre; İstanbul'daki evinden çıkarılmasının ardından Kartepe Maşukiye'de yaşayan arkadaşı Kürşat A.'yı arayarak, yardım istedi. Akkaya, yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte Maşukiye'ye gelerek arkadaşının evine yerleşti.

        Evde sürekli huzursuzluk çıkardığı iddia edilen Deniz Akkaya'nın, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü. Evde yükselen tansiyon ve yaşanan taşkınlık sonrasında, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Akkaya'yı ve tarafları polis merkezine götürdü.

        İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Deniz Akkaya, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının, "Taşkınlık çıkardığınız doğru mu?" sorusunu, "Ben mi? Ben uzaklaştırma aldım hanımefendi. Ev sahibimden maalesef. Burada bir ev kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım. Lütfen haber yazarken doğru yazın olur mu?" şeklinde yanıtladı.

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