'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm Üç' için vizyon tarihi açıklandı
Warner Bros. Türkiye, merakla beklenen 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm Üç' (Dune: Part Three) filminin 18 Aralık'ta vizyona gireceğini duyurdu. Filmin başrol oyuncuları Türkiye'deki sinemaseverlere seslendi
Giriş: 20 Kasım 2026 - 09:08 Güncelleme:
'Dune' serisinin üçüncü halkası için geri sayım başladı. Warner Bros. Türkiye'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımla birlikte 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm Üç' (Dune: Part Three) filminin Türkiye vizyon tarihi netlik kazandı.
Yapılan duyuruya göre film, 18 Aralık tarihinde sinema salonlarında gösterime girecek. Duyuru kapsamında yayımlanan tanıtım videosunda ise yapımın başrol oyuncuları Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa ve Robert Pattinson Türkiye'deki sinemasevelere seslendi.
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