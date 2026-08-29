Filenin Sultanları'na Şebnem Ferah desteği

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu ve 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bitirdi.

Şebnem Ferah, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ferah, Filenin Sultanları’na destek olmak için İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda yerini aldı.

Şebnem Ferah’ın karşılaşmayı tribünden takip ettiği anlar salondaki taraftarların da ilgisini çekti. Seyirciyi selamlayan Şebnem Ferah, zaman zaman maç içinde de ekranlara geldi.