Ünlü şarkıcı Seda Bakan nnesiyle beraber yer aldıkları kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı
1
1|81
Güzel oyuncu Seda Bakan annesiyle beraber çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
2
2|81
Bakan'ın fotoğrafına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.
3
3|81
Ünlü şarkıcı Ayla Çelik annesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
4
4|81
Çelik annesiyle beraber yer aldığı videoya takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.
5
5|81
6
6|81
7
7|81
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve annesi Nural Koçyiğit, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Cadde'nin haberine göre, annesi Nural Koçyiğit ile baş başa yemek yiyen Pelin Karahan, daha sonra alışverişin keyfini çıkardı.
8
8|81
Bu sene çok yoğun tempoda çalıştığını belirten Karahan, "Dizi ve programa tepkiler çok güzel, o yüzden mutluyum. Boş vakitlerimi de çocuklarımla değerlendiriyorum ama bugün annemle buluşup anne-kız vakit geçirelim istedik" dedi.
9
9|81
Uzun süre mağazaları turlayan Karahan ve annesi, daha sonra kendi araçları ile AVM'den ayrıldı.
10
10|81
Ünlü oyuncu Bade İşçil annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğrafta annesinin genç görünümü dikkat çekti.
11
11|81
İşçil, annesinin fotoğrafının altına, "Anacım iyi ki varsın seni seviyorum. Doğum yıl dönümün mutlu olsun. En güzel çiçeklerden daha güzel en tatlı pastalardan daha tatlı annem benim"
12
12|81
Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım annem gelmiş" notunu düştü.
13
13|81
Geçtiğimiz günlerde hakkında botoks yaptırdığı yönünde haberler çıkan Peker ile annesinin fotoğrafına hayranları; "Anne de genç görünüyor olay genetik", "Yaşlanmayan anne-oğul maşallah size Hakan abicim", "Anneye bakınca estetik olmadığına ikna oldum genlere " gibi yorumlarda bulundular.
14
14|81
Bir süredir Alişan ile aşk yaşayan Buse Varol, annesiyle fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
15
15|81
Varol, fotoğrafa 'Nasıl tatlı bir anne' notunu düştü. Anne Birsen Özgan'ın güzelliği dikkatlerden kaçmadı.
16
16|81
Buse Varol ve annesi...
17
17|81
Ünlü oyuncu Birce Akalay annesiyle fotoğrafını paylaştı.
18
18|81
Akalay'ın annesiyle olan karesine takipçileri, "Anasına bak kızını al", "Ne güzesiniz siz" gibi yorumlarda bulundu.
19
19|81
Emina Sandal
20
20|81
Emina Sandal ve annesi
21
21|81
Güzel oyuncu Özge Özpirinçci Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı.
22
22|81
Özpirinçci fotoğrafın altına; " #tbt Bitmeden bu muhteşem fotoğrafı paylaşmak istedim! Canım annem! Lise 1. sinifta, basketbol takımında. Genelde hep 4 numaralı formayı giyermiş ama o gün nedense 7 numarali formayı giymiş o da anlayamamış... Diyarbakır 1971 ???? #giderekannemebenzemeninverdigiyogunsaskinlik #anneneguzelbirkadinsin" notunu düştü.
23
23|81
İngiliz manken Naomi Campbell (47), önceki gece Londra'da düzenlenen Moda Ödülleri törenine annesi Valerie Morris ile beraber katıldı
24
24|81
Naomi Campbell'ın 66 yaşındaki annesi Valerie Morris'in, gençlere taş çıkartan görüntüsü dikkati çekti.
25
25|81
26
26|81
Azra Akın
27
27|81
Azra Akın ve annesi
28
28|81
Tuba Büyüküstün
29
29|81
Tuba Büyüküstün ve annesi
30
30|81
Zerrin Tekindor
31
31|81
Zerrin Tekindor'un annesi
32
32|81
Hande Erçel
33
33|81
Hande Erçel ve annesi
34
34|81
Hande Erçel ve annesi
35
35|81
Esra Erol
36
36|81
Esra Erol ve annesi
37
37|81
Amine Gülşe
38
38|81
Amine Gülşe ile annesi
39
39|81
Gülben Ergen
40
40|81
Gülben Ergen ve annesi
41
41|81
Jelena Karleusa
42
42|81
Jelena Karleusa ve annesi
43
43|81
Bensu Soral
44
44|81
Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri
45
45|81
Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri
46
46|81
Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri
47
47|81
Bensu Soral ve Hande Soral'ın annesi
48
48|81
Elçin Sangu
49
49|81
Elçin Sangu ve annesi
50
50|81
Chloe Loughnan
51
51|81
Chloe Loughnan ve annesi
52
52|81
Nesrin Cevadzade
53
53|81
Nesrin Cavadzade ve annesi
54
54|81
Almeda Abazi
55
55|81
Almeda Abazi ve annesi
56
56|81
Burak Özçivit
57
57|81
Burak Özçivit ve annesi
58
58|81
Tuğçe Özbudak
59
59|81
Tuğçe Özbudak ve annesi
60
60|81
Tuğçe Özbudak ve annesi
61
61|81
Serdar Ortaç
62
62|81
Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç
63
63|81
Emily Ratajkowski
64
64|81
Emily Ratajkowski ve annesi
65
65|81
Merve Boluğur
66
66|81
Merve Boluğur ve annesi
67
67|81
Özge Ulusoy
68
68|81
Özge Ulusoy ve annesi
69
69|81
Aleyna Tilki
70
70|81
Aleyna Tilki ve annesi
71
71|81
Sinan Akçıl
72
72|81
Sinan Akçıl ve annesi
73
73|81
Sinan Akçıl'ın annesi
74
74|81
Büşra Pekin
75
75|81
Büşra Pekin ve annesi
76
76|81
Mustafa Ceceli
77
77|81
Mustafa Ceceli ve annesi
78
78|81
Adriana Lima ve annesi
79
79|81
Tuğçe Tayfur ile annesi Necla Nazır
80
80|81
Ceylan Çapa
81
81|81
Ceylan Çapa ve annesi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.