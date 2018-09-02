İşte Seda Bakan'ın annesi

11.10.2016 - 12:35 | Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Seda Bakan nnesiyle beraber yer aldıkları kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı

  • 1 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Güzel oyuncu Seda Bakan annesiyle beraber çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. 

  • 2 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Bakan'ın fotoğrafına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. 

  • 3 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Ünlü şarkıcı Ayla Çelik annesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

  • 4 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Çelik annesiyle beraber yer aldığı videoya takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. 

  • 5 İşte Ayla Çelik'in annesi
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  • 6 İşte Ayla Çelik'in annesi
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  • 7 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve annesi Nural Koçyiğit, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Cadde'nin haberine göre, annesi Nural Koçyiğit ile baş başa yemek yiyen Pelin Karahan, daha sonra alışverişin keyfini çıkardı.

  • 8 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Bu sene çok yoğun tempoda çalıştığını belirten Karahan, "Dizi ve programa tepkiler çok güzel, o yüzden mutluyum. Boş vakitlerimi de çocuklarımla değerlendiriyorum ama bugün annemle buluşup anne-kız vakit geçirelim istedik" dedi.

  • 9 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Uzun süre mağazaları turlayan Karahan ve annesi, daha sonra kendi araçları ile AVM'den ayrıldı.

  • 10 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Ünlü oyuncu Bade İşçil annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğrafta annesinin genç görünümü dikkat çekti. 

  • 11 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    İşçil, annesinin fotoğrafının altına, "Anacım iyi ki varsın seni seviyorum. Doğum yıl dönümün mutlu olsun. En güzel çiçeklerden daha güzel en tatlı pastalardan daha tatlı annem benim" 

  • 12 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım annem gelmiş" notunu düştü. 

  • 13 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Geçtiğimiz günlerde hakkında botoks yaptırdığı yönünde haberler çıkan Peker ile annesinin fotoğrafına hayranları; "Anne de genç görünüyor olay genetik", "Yaşlanmayan anne-oğul maşallah size Hakan abicim", "Anneye bakınca estetik olmadığına ikna oldum genlere " gibi yorumlarda bulundular. 

  • 14 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Bir süredir Alişan ile aşk yaşayan Buse Varol, annesiyle fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

  • 15 İşte Ayla Çelik'in annesi
    15 | 81

    Varol, fotoğrafa 'Nasıl tatlı bir anne' notunu düştü. Anne Birsen Özgan'ın güzelliği dikkatlerden kaçmadı. 

  • 16 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Buse Varol ve annesi...

  • 17 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Ünlü oyuncu Birce Akalay annesiyle fotoğrafını paylaştı. 

  • 18 İşte Ayla Çelik'in annesi
    18 | 81

    Akalay'ın annesiyle olan karesine takipçileri, "Anasına bak kızını al", "Ne güzesiniz siz" gibi yorumlarda bulundu. 

  • 19 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Emina Sandal

  • 20 İşte Ayla Çelik'in annesi
    20 | 81

    Emina Sandal ve annesi

  • 21 İşte Ayla Çelik'in annesi
    21 | 81

    Güzel oyuncu Özge Özpirinçci Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı. 

  • 22 İşte Ayla Çelik'in annesi
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    Özpirinçci fotoğrafın altına; " #tbt Bitmeden bu muhteşem fotoğrafı paylaşmak istedim! Canım annem! Lise 1. sinifta, basketbol takımında. Genelde hep 4 numaralı formayı giyermiş ama o gün nedense 7 numarali formayı giymiş o da anlayamamış... Diyarbakır 1971 ???? #giderekannemebenzemeninverdigiyogunsaskinlik #anneneguzelbirkadinsin" notunu düştü.

  • 23 İşte Ayla Çelik'in annesi
    23 | 81

    İngiliz manken Naomi Campbell (47), önceki gece Londra'da düzenlenen Moda Ödülleri törenine annesi Valerie Morris ile beraber katıldı

  • 24 İşte Ayla Çelik'in annesi
    24 | 81

    Naomi Campbell'ın 66 yaşındaki annesi Valerie Morris'in, gençlere taş çıkartan görüntüsü dikkati çekti.

  • 25 İşte Ayla Çelik'in annesi
    25 | 81
  • 26 İşte Ayla Çelik'in annesi
    26 | 81

    Azra Akın 

  • 27 İşte Ayla Çelik'in annesi
    27 | 81

    Azra Akın ve annesi

  • 28 İşte Ayla Çelik'in annesi
    28 | 81

    Tuba Büyüküstün

  • 29 İşte Ayla Çelik'in annesi
    29 | 81

    Tuba Büyüküstün ve annesi

  • 30 İşte Ayla Çelik'in annesi
    30 | 81

    Zerrin Tekindor

  • 31 İşte Ayla Çelik'in annesi
    31 | 81

    Zerrin Tekindor'un annesi

  • 32 İşte Ayla Çelik'in annesi
    32 | 81

    Hande Erçel

  • 33 İşte Ayla Çelik'in annesi
    33 | 81

    Hande Erçel ve annesi

  • 34 İşte Ayla Çelik'in annesi
    34 | 81

    Hande Erçel ve annesi

  • 35 İşte Ayla Çelik'in annesi
    35 | 81

    Esra Erol

  • 36 İşte Ayla Çelik'in annesi
    36 | 81

    Esra Erol ve annesi

  • 37 İşte Ayla Çelik'in annesi
    37 | 81

    Amine Gülşe 

  • 38 İşte Ayla Çelik'in annesi
    38 | 81

    Amine Gülşe ile annesi 

  • 39 İşte Ayla Çelik'in annesi
    39 | 81

    Gülben Ergen

  • 40 İşte Ayla Çelik'in annesi
    40 | 81

    Gülben Ergen ve annesi

  • 41 İşte Ayla Çelik'in annesi
    41 | 81

    Jelena Karleusa

  • 42 İşte Ayla Çelik'in annesi
    42 | 81

    Jelena Karleusa ve annesi

  • 43 İşte Ayla Çelik'in annesi
    43 | 81

    Bensu Soral 

  • 44 İşte Ayla Çelik'in annesi
    44 | 81

    Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri 

  • 45 İşte Ayla Çelik'in annesi
    45 | 81

    Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri 

  • 46 İşte Ayla Çelik'in annesi
    46 | 81

    Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri 

  • 47 İşte Ayla Çelik'in annesi
    47 | 81

    Bensu Soral ve Hande Soral'ın annesi 

  • 48 İşte Ayla Çelik'in annesi
    48 | 81

    Elçin Sangu

  • 49 İşte Ayla Çelik'in annesi
    49 | 81

    Elçin Sangu ve annesi

  • 50 İşte Ayla Çelik'in annesi
    50 | 81

    Chloe Loughnan

  • 51 İşte Ayla Çelik'in annesi
    51 | 81

    Chloe Loughnan ve annesi

  • 52 İşte Ayla Çelik'in annesi
    52 | 81

    Nesrin Cevadzade

  • 53 İşte Ayla Çelik'in annesi
    53 | 81

    Nesrin Cavadzade ve annesi

  • 54 İşte Ayla Çelik'in annesi
    54 | 81

    Almeda Abazi

  • 55 İşte Ayla Çelik'in annesi
    55 | 81

    Almeda Abazi ve annesi

  • 56 İşte Ayla Çelik'in annesi
    56 | 81

    Burak Özçivit

  • 57 İşte Ayla Çelik'in annesi
    57 | 81

    Burak Özçivit ve annesi

  • 58 İşte Ayla Çelik'in annesi
    58 | 81

    Tuğçe Özbudak

  • 59 İşte Ayla Çelik'in annesi
    59 | 81

    Tuğçe Özbudak ve annesi 

  • 60 İşte Ayla Çelik'in annesi
    60 | 81

    Tuğçe Özbudak ve annesi 

  • 61 İşte Ayla Çelik'in annesi
    61 | 81

    Serdar Ortaç

  • 62 İşte Ayla Çelik'in annesi
    62 | 81

    Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç

  • 63 İşte Ayla Çelik'in annesi
    63 | 81

    Emily Ratajkowski

  • 64 İşte Ayla Çelik'in annesi
    64 | 81

    Emily Ratajkowski ve annesi

  • 65 İşte Ayla Çelik'in annesi
    65 | 81

    Merve Boluğur

  • 66 İşte Ayla Çelik'in annesi
    66 | 81

    Merve Boluğur ve annesi

  • 67 İşte Ayla Çelik'in annesi
    67 | 81

    Özge Ulusoy

  • 68 İşte Ayla Çelik'in annesi
    68 | 81

    Özge Ulusoy ve annesi

  • 69 İşte Ayla Çelik'in annesi
    69 | 81

    Aleyna Tilki

  • 70 İşte Ayla Çelik'in annesi
    70 | 81

    Aleyna Tilki ve annesi

  • 71 İşte Ayla Çelik'in annesi
    71 | 81

    Sinan Akçıl

  • 72 İşte Ayla Çelik'in annesi
    72 | 81

    Sinan Akçıl ve annesi

  • 73 İşte Ayla Çelik'in annesi
    73 | 81

    Sinan Akçıl'ın annesi

  • 74 İşte Ayla Çelik'in annesi
    74 | 81

    Büşra Pekin

  • 75 İşte Ayla Çelik'in annesi
    75 | 81

    Büşra Pekin ve annesi

  • 76 İşte Ayla Çelik'in annesi
    76 | 81

    Mustafa Ceceli

  • 77 İşte Ayla Çelik'in annesi
    77 | 81

    Mustafa Ceceli ve annesi

  • 78 İşte Ayla Çelik'in annesi
    78 | 81

    Adriana Lima ve annesi

  • 79 İşte Ayla Çelik'in annesi
    79 | 81

    Tuğçe Tayfur ile annesi Necla Nazır 

  • 80 İşte Ayla Çelik'in annesi
    80 | 81

    Ceylan Çapa

  • 81 İşte Ayla Çelik'in annesi
    81 | 81

    Ceylan Çapa ve annesi

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Yorumlar 14
  • Misafir 12 Mart 2018 Pazartesi 03:20
    ADRİANA LİMA’nın ANNESİ İL SSK MÜDİRESİ GİBİ LA :) :) :)
  • Misafir 03 Ekim 2017 Salı 09:38
    anneler kızlardan daha güzel
  • Misafir 03 Ekim 2017 Salı 07:49
    anneler daha mi güzel ne
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