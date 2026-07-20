Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Akın Akınözü'nden duygusal paylaşım

        Akın Akınözü'nden duygusal paylaşım

        Oyuncu Akın Akınözü, 2024 yılında kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nü, vefatının yıl dönümünde yürek burkan bir paylaşımla andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 18:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Oyuncu Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 2024 yılında 59 yaşında yaşamını yitirmişti.

        2

        Annesinin vefatının ardından zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Akın Akınözü, Özlem Akınözü'nün ölüm yıl dönümünde yad etti.

        3

        Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, gönderisinde İngiliz yazar Henry Scott Holland'ın 'Ölüm Hiçbir Şeydir' (Death is Nothing at All) adlı şiirinden bir alıntıya yer verdi.

        4

        35 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Ölüm hiçbir şeydir. Sadece yan odaya geçtim. Ben benim, sen sensin. Birbirimiz için her neysek, hâlâ oyuz. Bana o eski, bildiğin adımla seslen. Her zamanki gibi, rahat bir şekilde konuş. Ses tonunu değiştirme. Üzerine zoraki bir ciddiyet ya da keder havası takınma.

        5

        Birlikte güldüğümüz o küçük şakalara her zamanki gibi gül. Oyna, gülümse, beni düşün. Benim için dua et. Adım her zamanki gibi evdeki o tanıdık kelime olsun. Hiçbir ağırlık yüklenmeden telaffuz edilsin. Üzerinde en ufak bir gölge izi bile kalmasın.

        6

        Hayat, her zaman ifade ettiği her şeydir. Hâlâ eskisiyle aynı. Kesintisiz, mutlak bir devamlılık var. Gözden ırak kaldım diye neden aklından da çıkayım? Sadece seni bekliyorum. Kısa bir süre için. Bir yerde. Çok yakınımda. Tam köşeyi dönünce. Her şey yolunda.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 19 Temmuz 2026 (Özgür Özel CHP'den Giderse Dönüşü Olur Mu?)

        Türkiye'nin gündemini belirleyen siyasi gelişmeler ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmalar Habertürk Gündem'de ele alınıyor. AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni iddialar, dosyaya giren son bilgiler ve sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin merak edilen sorul...
        #akın akınözü
        #Özlem Akınözü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Oğuzhan Uğur tutuklandı
        Oğuzhan Uğur tutuklandı
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var
        Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"