Asena evlendi
Ünlü oryantal Asena, yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu Kani Kudu ile sessiz sedasız evlendiklerini açıkladı
Geçtiğimiz yıl Hasan Dere'den boşanan Asena, yeniden nikah masasına oturdu. Ünlü oryantal, Kani Kudu ile evlendiklerini duyurdu.
Evlilik kararını gözlerden uzak hayata geçiren çift, gösterişli bir düğün yerine sade bir nikah törenini tercih etti.
NR1 Magazin programına konuk olan Asena, "Kendi aramızda resmi nikahımızı kıydık" dedi. Asena, "Benim kocam kadından anlıyor. Hem çok zevkli hem de çok dürüst biri" sözleriyle Kani Kudu'ya duyduğu sevgiyi de dile getirdi.
"ŞAŞAALI HAYATINA DÖNMEK İSTEDİ"
Ünlü oryantal Asena Çakmak, 2017'de Hasan Dere evlenmişti. Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine veda eden Asena, Almanya'da kendine yeni bir hayat kurmuştu. Ancak çift, 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı.
Hasan Dere, boşanma sonrası "Asena şaşaalı hayatına dönmek istedi. Oryantalliğe dönmek istedi. 'Ben kabul edemem istemiyorum ama saygı duyuyorum' dedim. 'O zaman boşanmamız lazım' diyerek çok rahatsız olacağımı belirttim. Parasal bir sıkıntımız da yoktu. Asena da 'Bu bedeli ödemeye razıyım, boşanmaya razıyım' dedi. Bir gün içinde boşandık ama adliyeden el ele çıktık. Boşansak da hep onun arkasında olacağım" ifadelerini kullanmıştı.