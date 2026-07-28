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        Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacak

        Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacak

        Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 07:23 Güncelleme:
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        Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sekizinci kez ameliyat olacağını açıkladı.

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        Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi komplikasyonlar atlatan Bekiroğlu, iki kez ölümden döndüğünü ve nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yattığını belirtmişti.

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        <strong>"SON İNŞALLAH"</strong>

        "SON İNŞALLAH"

        Hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Son inşallah" notunu düşen oyuncu, yeniden ameliyata gireceğini takipçilerine duyurdu.

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        Yaşadığı zorlu sağlık sürecinin kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirten oyuncu, daha önce katıldığı bir programda bu dönemin hem hayatını hem de manevi dünyasını değiştirdiğini anlatmıştı.

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        <strong>"BENİ ALLAH'A YAKINLAŞTIRDI" DEMİŞTİ</strong>

        "BENİ ALLAH'A YAKINLAŞTIRDI" DEMİŞTİ

        Bekiroğlu, "Bu süreç, sağlıkla ilgili aslında bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada, daha iyi bir iç benliğe sahip olmamı sağladı" demişti.

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