Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan kumsal romantizmi
Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat ile kumsalda geçirdiği romantik anları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 03 Kasım 2026 - 00:59 Güncelleme:
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Uzun süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, mutlu birlikteliklerini sürdürüyor.
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Çift, çıktıkları tatillerden sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok anı takipçileriyle paylaşarak aşklarını gözler önüne seriyor.
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Son olarak Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, kumsalda birlikte romantik anlar yaşadı.