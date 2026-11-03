Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan kumsal romantizmi

        Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan kumsal romantizmi

        Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat ile kumsalda geçirdiği romantik anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 00:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Uzun süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, mutlu birlikteliklerini sürdürüyor.

        2

        Çift, çıktıkları tatillerden sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok anı takipçileriyle paylaşarak aşklarını gözler önüne seriyor.

        3

        Son olarak Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, kumsalda birlikte romantik anlar yaşadı.

        4

        Aşıkların bu anlarını, Furkan Andıç 3,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

        5

        Aybüke Pusat da sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak beyaz kalp emojisiyle karşılık verdi.

        #furkan andıç
        #Aybüke Pusat
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!