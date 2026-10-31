Bahar Şahin: Ben hep aldatıldım

İLİŞKİSİNİN BİTİŞİNİ ANLATTI

İspanyol sevgilisiyle yaşadığı evlilik teklifi sürecini anlatan Bahar Şahin, ilişkisinin bitiş nedenini şu sözlerle paylaştı: Bana, "Biz Türk erkekleri gibi eşlerimizin bakımlarını karşılamayız. Evleneceksek param bittiği zaman ülkene geri dönmek zorundasın" dedi. Bir süre sonra evlilik teklifi etti, bu evliliği masaya yatırdığımızda ben o masada uyuya kaldım. Daha sonra bana, "Bence sen beni sevmiyorsun. Beni İspanya'da yaşamak için bir fırsat olarak görüyorsun" dedi. Böyle olunca, birinin beni terk etmesinden çok korktuğum için "Ben ayrılmak istiyorum" dedim.