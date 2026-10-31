Bahar Şahin: Ben hep aldatıldım
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, katıldığı programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Şahin, "Ben hep aldatıldım. Yakaladım da. Kanıt olmadan karşı tarafa hiçbir şey söylemem ama kanıt geldiği an konuşurum" dedi
Oyuncu Bahar Şahin, aşk hayatı ve ilişkilerdeki beklentilerine dair açıklamalarda bulundu. Erkeklerin ilişki dinamiklerinden anlamadığını savunan Şahin, geçmişteki aldatılma anılarını, İspanyol sevgilisiyle evlilik sürecinde yaşadığı ayrılığı ve oyunculuk sektörüne dair gözlemlerini paylaştı.
"İYİ BİR ERKEĞE RASTLAMADIM"
İkili ilişkiler hakkında sert eleştirilerde bulunan Şahin, erkeklerin ilişki dinamiklerinden anlamadığını belirterek, "Bence gerçekten erkekler hiçbir şeyi bilmedikleri gibi aşkı da bilmiyorlar. Ben daha iyi bir erkeğe rastlamadım" dedi.
"Sarp Bozkurt'la Acı Sohbet' programına konuk olan ünlü oyuncu, "Kıskanç bir kadınım. Ama benim kıskançlığım kadınlara karşı ya da onun başkalarına karşı flörtöz yaklaşımından dolayı değildir. Bana ayırmadığı zamanı aşırı kıskanırım" ifadelerini kullandı.
"KANIT GELDİĞİ AN KONUŞURUM"
Geçmişteki ilişkilerinde defalarca aldatıldığını itiraf eden Şahin, "Ben hep aldatıldım. Yakaladım bu arada. Kanıt olmadan hiçbir şekilde karşı tarafa hiçbir şey yapmam, ama kanıt geldiği an konuşurum. Bir gün sevgilim bir davete gitti, bana sürekli 'Buradayız, çok eğleniyoruz, keşke sen de gelseydin' diye fotoğraflar atıyor. Bir influencer'ın paylaşımında, sevgilimin bir kızla dudak dudağa olduğunu gördüm" diye konuştu.
"İSPANYOLLAR DAHA ÖZGÜVENLİ OLUYORLAR"
"Türk erkekleri mi, yabancı erkekler mi?" sorusuna oyuncu, "İspanyollar yetiştirme tarzından dolayı daha özgüvenli oluyorlar. Örf ve adetleri farklı oluyor. Erkekler bütün kadınlara bence anneleriymiş gibi muamele yapıyorlar; kaybetmekten korkmuyorlar ve kıymet bilmiyorlar. Ama İspanyollar öyle değil" cevabını verdi.
İLİŞKİSİNİN BİTİŞİNİ ANLATTI
İspanyol sevgilisiyle yaşadığı evlilik teklifi sürecini anlatan Bahar Şahin, ilişkisinin bitiş nedenini şu sözlerle paylaştı: Bana, "Biz Türk erkekleri gibi eşlerimizin bakımlarını karşılamayız. Evleneceksek param bittiği zaman ülkene geri dönmek zorundasın" dedi. Bir süre sonra evlilik teklifi etti, bu evliliği masaya yatırdığımızda ben o masada uyuya kaldım. Daha sonra bana, "Bence sen beni sevmiyorsun. Beni İspanya'da yaşamak için bir fırsat olarak görüyorsun" dedi. Böyle olunca, birinin beni terk etmesinden çok korktuğum için "Ben ayrılmak istiyorum" dedim.
"KOMEDİNİN ZEKA GEREKTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Oyunculuk sektörü üzerine de değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Bence oyuncular komedi ve drama olarak ayrılıyor. Hem ikisini de yapabiliyorsan zaten usta oyuncusun demek. Ben mesela komedinin çok zor ve zeka gerektirdiğini düşünüyorum. Çünkü birini ağlatmak çok kolay" ifadelerini kullandı.