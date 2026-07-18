Barış Kılıç, eşi Ayşegül Kılıç ile tekne tatiline çıktı
Barış Kılıç, eşi Ayşegül Kılıç ile Türkbükü'nde çıktıkları tekne tatilinde görüntülendi. Çift, günü dostlarıyla sohbet ederek geçirdi
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 10:57 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' karakterine hayat veren Barış Kılıç, eşi Ayşegül Kılıç ile birlikte tatile çıktı.
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Ünlü çift, Bodrum Türkbükü'nde demirledikleri teknelerinde görüntülendi.
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Denize girmeyi tercih etmeyen çift, günlerini teknede dostlarıyla sohbet ederek geçirdi.