Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Barış Kılıç, eşi Ayşegül Kılıç ile tekne tatiline çıktı

        Barış Kılıç, eşi Ayşegül Kılıç ile tekne tatiline çıktı

        Barış Kılıç, eşi Ayşegül Kılıç ile Türkbükü'nde çıktıkları tekne tatilinde görüntülendi. Çift, günü dostlarıyla sohbet ederek geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 10:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' karakterine hayat veren Barış Kılıç, eşi Ayşegül Kılıç ile birlikte tatile çıktı.

        2

        Ünlü çift, Bodrum Türkbükü'nde demirledikleri teknelerinde görüntülendi.

        3

        Denize girmeyi tercih etmeyen çift, günlerini teknede dostlarıyla sohbet ederek geçirdi.

        4

        Keyifli halleriyle dikkat çeken Barış ve Ayşegül Kılıç, arkadaşlarıyla uzun süre vakit geçirirken samimi görüntüler sergiledi.

        5

        Çiftin sakin ve huzurlu tatil keyfi objektiflere böyle yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, müstakil bir evde kısmi göçük meydana geldi (DHA)

        #Barış Kılıç
        #Ayşegül Kılıç
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Bakan Gürlek duyurdu! 6 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 6 faili meçhul aydınlatıldı
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Baygınlık geçirdi hastaneye götürülürken öldü
        Baygınlık geçirdi hastaneye götürülürken öldü
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Altı yıl doğum borçlanması şartı
        Altı yıl doğum borçlanması şartı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk"
        "Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk"
        ABD-İran arasında çatışmalar sürüyor
        ABD-İran arasında çatışmalar sürüyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        3 uyarı! Sağanak, rüzgar ve sıcak hava
        3 uyarı! Sağanak, rüzgar ve sıcak hava