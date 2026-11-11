Bruce Willis'in kızı babası hakkında yapılan yorumlara isyan etti: Ailemden uzak dur!

Tallulah, Willis'in arkadaşı, aile üyesi veya kaynak olarak tanımlanan birinin neden babası hakkında bu kadar kişisel bir yorumu kamuoyu önünde yaptığını sorgulayarak, kendi ailesinin bile temkinli yaklaştığı detayların nasıl isimsiz bir kaynakla paylaşıldığını sordu. "Bu nasıl kabul edilebilir? Sen kimsin?" diye soran Tallulah, söz konusu kişiye yönelik doğrudan bir uyarı yaparak, "Ailemden uzak dur" mesajını yazdı.