Bruce Willis'in kızı babası hakkında yapılan yorumlara isyan etti: Ailemden uzak dur!
Bruce Willis'in, eski eşi Demi Moore'dan olan en küçük kızı Tallulah, bir süre önce babasının durumuyla ilgili içeriden bilgi veren isimsiz kişiye tepki gösterdi
Tallulah Willis, babası Bruce Willis'in sağlık durumuyla çıkan son haberlerle ilgili açıklama yaptı.
71 yaşındaki aksiyon yıldızının eski eşi Demi Moore'dan olan üç kızından en küçüğü Tallulah, bir tür bunama hastalığı olan frontotemporal demansla mücadele eden babası hakkında kişisel bilgiler paylaşan anonim bir haber kaynağını eleştirdi.
32 yaşındaki Tallulah, aileye yakın olduğunu iddia eden birinin, Willis'in sağlık durumunu kamuoyuyla paylaşmasına tepki gösterdi.
Kaynak, Willis'in bunama teşhisi konulduktan sonra "şimdi bir bebek gibi davrandığını" belirtmişti.
Tallulah, Willis'in arkadaşı, aile üyesi veya kaynak olarak tanımlanan birinin neden babası hakkında bu kadar kişisel bir yorumu kamuoyu önünde yaptığını sorgulayarak, kendi ailesinin bile temkinli yaklaştığı detayların nasıl isimsiz bir kaynakla paylaşıldığını sordu. "Bu nasıl kabul edilebilir? Sen kimsin?" diye soran Tallulah, söz konusu kişiye yönelik doğrudan bir uyarı yaparak, "Ailemden uzak dur" mesajını yazdı.
Tallulah, yorumları yapan kişinin kimliğini açıklamadı ve kaynağın gerçekten ailesine yakın biri olup olmadığını söylemedi.
Tallulah, daha önce babasının fotoğraflarını paylaşması nedeniyle eleştirilere maruz kalmış, kendini savunmuştu.
Tallulah, ağustos ayında müzisyen Justin Acee ile evlenmiş, Bruce Willis de son görüntüsünü düğünde vermişti.
Ünlü aktör, ailesinin, iletişim ve dil yeteneğini etkileyen bir rahatsızlık olan "afazi" teşhisi konulduğunu açıklamasının ardından 2022'de oyunculuktan emekli olmuştu. Şubat 2023'te ailesi, teşhisin "frontotemporal demans" olarak güncellendiğini duyurmuştu.
Willis'in eski eşi Demi Moore'dan Tallulah'ın yanı sıra 35 yaşında Scout ve 38 yaşında Rumer adlarında kızları var. Oyuncunun şimdiki eşi Emma Heming'den de 14 yaşında Mabel ve 12 yaşında Evelyn adında iki kızı daha bulunuyor.
Eşi ve kızlarından farklı bir evde 24 saat bakıcıların gözetiminde yaşayan Willis'e, hem Emma Heming, hem Demi Moore hem de kızları sık sık ziyarette bulunuyor.